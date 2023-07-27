Ворог обстріляв Харківщину авіабомбами: є загиблі

Наслідки обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Вночі ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів

За даними очільника області, 27 липня близько 00:20 ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з п'ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Крім того, пошкоджено сусідні дев'яти- та п'ятиповерхові будинки.

"З під-завалів будинку дістали тіло 74-річної мирної мешканки. Отримали поранення троє жінок 35, 70 та 73 років і 74-річний чоловік", — розповідає Синєгубов.

Наслідки обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Наслідки обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району. Фото: Олег Синєгубов / Telegram 1 / 4

Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що до цього на Харківщині зазнали атаки Куп'янськ, Вовчанськ, Гур'єв Козачок, Гранов та багато інших. Жертв вдалося уникнути.

Також ми писали про те, що у Харкові планують відновити і запустити 23-дитячу поліклініку на Північній Салтівці, яка постраждала після тривалих обстрілів. В ній надаватимуть медичну допомогу в тому числі і дорослим пацієнтам.