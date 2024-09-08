Удар по Харьковской области 7 сентября — в ОВА сообщили о последствиях

Последствия российской атаки на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов

В течение суток российские войска нанесли массированные обстрелы по Харьковской области. В результате атаки пострадали десятки населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 8 сентября.

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Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В частности, в Индустриальном и Салтовском районах Харькова повреждены хозяйственные постройки и предприятия.

"В результате попадания в хозяйственное здание в Харькове горела трава на площади 200 квадратных метров. В Салтовском районе было попадание на территорию гражданского предприятия, где также возник пожар в помещениях с оборудованием, повреждено восемь авто", — отметил Синегубов.

Последствия атаки в Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов

Сообщается, что в течение суток враг периодически обстреливал Купянский район:

В результате обстрела с. Новоосиново в 11:08 горели два хозяйственных постройки, конструктивные элементы двух разрушенных домов и трава на площади 1,5 Га. Среди пострадавших 18-летняя девушка, отказавшаяся от госпитализации.

В 11:36 в с. Ковшаровка Купянского района горела хвойная лесная подстилка.

В с. Старовировка в результате обстрелов в 12:41 горели семь частных домов, семь автомобилей и трава на площади 3 Га. Из-под завалов разрушенного дома достали тело 81-летней женщины, еще пять человек, среди которых ребенок, пострадали. Повреждены десять домов.

В г. Купянск, в результате вражеских обстрелов повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

В с. Колодезное около 15:30 в результате обстрела горела трава на площади 1 га.

Также после вражеского обстрела по с.Ковшаровка в 22:49 горел мусор, повреждены здание лицея, школа и автомобиль экстренной помощи. Погибла 73-летняя женщина.

▪️О 06:00 6 сентября г. Купянск попал под вражеский обстрел. Там поврежден дом, пострадавших нет.

Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

После российской атаки в Чугуевский район горела трава в двух населенных пунктах. После вероятного обстрела БпЛА горел лес на площади 1,5 Га и хвойная лесная подстилка на площади 8 Га.

В Изюмском районе горели частные дома и гараж. Пострадавшая женщина отказалась от госпитализации

Не обошлось без обстрелов и в Харьковском районе, где загорелось здание площадью 70 квадратных метров в с.Казачья Лопань. В другом населенном пункте в результате атаки горел двухэтажный дом. Сообщается, что пострадали два мужчины и три женщины. Также повреждено 13 домов и автомобили.

Разрушение в результате российского удара по Харьковщине. Фото: Олег Синегубов

Какая ситуация на фронте

По данным Синегубова, на Купянском направлении агрессор совершил 18 атак на украинские позиции. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот