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Россияне в течение суток обстреливали Харьковщину — в ОВА сообщили о погибших

8 сентября 2024 10:07
Валерия Барановская - редактор
Удар по Харьковской области 7 сентября — в ОВА сообщили о последствиях
Последствия российской атаки на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов
Валерия Барановская - редактор

В течение суток российские войска нанесли массированные обстрелы по Харьковской области. В результате атаки пострадали десятки населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 8 сентября.

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Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В частности, в Индустриальном и Салтовском районах Харькова повреждены хозяйственные постройки и предприятия.

"В результате попадания в хозяйственное здание в Харькове горела трава на площади 200 квадратных метров. В Салтовском районе было попадание на территорию гражданского предприятия, где также возник пожар в помещениях с оборудованием, повреждено восемь авто", — отметил Синегубов.

Атака на Харьков горит дом
Последствия атаки в Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов

Сообщается, что в течение суток враг периодически обстреливал Купянский район:

  • В результате обстрела с. Новоосиново в 11:08 горели два хозяйственных постройки, конструктивные элементы двух разрушенных домов и трава на площади 1,5 Га. Среди пострадавших 18-летняя девушка, отказавшаяся от госпитализации.
  • В 11:36 в с. Ковшаровка Купянского района горела хвойная лесная подстилка.
  • В с. Старовировка в результате обстрелов в 12:41 горели семь частных домов, семь автомобилей и трава на площади 3 Га. Из-под завалов разрушенного дома достали тело 81-летней женщины, еще пять человек, среди которых ребенок, пострадали. Повреждены десять домов.
  • В г. Купянск, в результате вражеских обстрелов повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
  • В с. Колодезное около 15:30 в результате обстрела горела трава на площади 1 га.
  • Также после вражеского обстрела по с.Ковшаровка в 22:49 горел мусор, повреждены здание лицея, школа и автомобиль экстренной помощи. Погибла 73-летняя женщина.
  • ▪️О 06:00 6 сентября г. Купянск попал под вражеский обстрел. Там поврежден дом, пострадавших нет.
Обстрелянный дом
Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

После российской атаки в Чугуевский район горела трава в двух населенных пунктах. После вероятного обстрела БпЛА горел лес на площади 1,5 Га и хвойная лесная подстилка на площади 8 Га.

В Изюмском районе горели частные дома и гараж. Пострадавшая женщина отказалась от госпитализации

Не обошлось без обстрелов и в Харьковском районе, где загорелось здание площадью 70 квадратных метров в с.Казачья Лопань. В другом населенном пункте в результате атаки горел двухэтажный дом. Сообщается, что пострадали два мужчины и три женщины. Также повреждено 13 домов и автомобили.

русский обстрел
Разрушение в результате российского удара по Харьковщине. Фото: Олег Синегубов

Какая ситуация на фронте

По данным Синегубова, на Купянском направлении агрессор совершил 18 атак на украинские позиции. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения.  Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

Удар по Харьковской области
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот
Россияне в течение суток обстреливали Харьковщину — в ОВА сообщили последствия - фото 5
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

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10:07 Россияне в течение суток обстреливали Харьковщину — в ОВА сообщили о погибших

10:07 Россияне нанесли авиаудар по Сумах — в ГСЧС показали ликвидацию последствий

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