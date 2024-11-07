Ситуація на Куп'янському напрямку зараз — ворог штурмує місто

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Станом на зараз ситуація на Куп'янському напрямку залишається дуже складною та напруженою. Російські війська взяли собі за мету у найкоротший термін зайняти плацдарм на лівобережній Куп’янщині й далі вийти на Куп’янськ-Вузловий.

Про це розповів командир батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

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"Що стосується Куп'янського відтинку — надзвичайно складна ситуація, тому що противник має чітко визначене завдання — в найкоротший термін продовжити ударно-штурмові дії та зайняти плацдарм на лівобережній Куп'янщині і розширитись, зокрема з подальшим виходом на Куп'янськ-Вузловий", — сказав Федоренко.

За словами військового, після заволодіння лівим берегом ворог намагатиметься форсувати річку Оскіл та вийти на правий берег. Однак Федоренко вважає, що зробити це в короткостроковій перспективі росіянам не вдасться.

"ОСУВ, ОТУ, комбриги різних відомств, НГУ, 77 ДШВ, 43 ОМБр, 205 ТРО і інші структурні підрозділи Сил оборони достатньо ефективно тримають відтинок. Забезпечений чіткий зв'язок між підрозділами й тими силами і засобами, які у нас є зараз, ми забезпечуємо максимальний результат", — повідомив командир.

Він наголосив, що окупанти зазнають неспівмірних втрат до того результату, який їм вдається отримати на полі бою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня голова Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив, що російські війська впритул наблизилися до Куп'янська. Загарбники перебувають за три кілометри від міста.

Крім того, через постійні обстріли у Харківській області триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів Куп'янського району.