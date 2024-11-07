Ситуация на Купянском направлении сейчас – враг штурмует город

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Сейчас ситуация на Купянском направлении остается очень сложной и напряженной. Российские войска задались целью в кратчайшие сроки занять плацдарм на левобережной Купянщине и дальше выйти на Купянск-Узловой.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

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Какая ситуация на Купянском направлении

"Что касается Купянского отрезка — чрезвычайно сложная ситуация, потому что противник имеет четко определенную задачу — в кратчайшие сроки продлить ударно-штурмовые действия и занять плацдарм на левобережной Купянщине и расшириться, в том числе с последующим выходом на Купянск-Узловой", — сказал Федоренко.

По словам военного, после завладения левым берегом враг будет пытаться форсировать реку Оскол и выйти на правый берег. Однако Федоренко считает, что сделать это в краткосрочной перспективе у россиян не получится.

"ОСУВ, ОТУ, комбриги разных ведомств, НГУ, 77 ДШВ, 43 ОМБр, 205 ТРО и другие структурные подразделения Сил обороны достаточно эффективно держат отрезок. Обеспечена четкая связь между подразделениями и теми силами и средствами, которые у нас есть сейчас, мы обеспечиваем максимальный результат", — сообщил командир.

Он подчеркнул, что оккупанты понесут несоизмеримые потери к тому результату, который им удается получить на поле боя.

Напомним, в конце октября глава Купянской МВА Андрей Беседин сообщил, что российские войска вплотную приблизились к Купянску. Захватчики находятся в трех километрах от города.

Кроме того, из-за постоянных обстрелов в Харьковской области идет эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов Купянского района.