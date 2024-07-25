Росіяни обстрілюють Харківську область — ДСНС повідомило про наслідки

Пожежники на місці обстрілу у Харкові. Фото: Суспільне

Російські загарбники щогодини обстрілюють прифронтові населені пункти Харківської області. Найбільш жорстокі удари завдано на Липецькому, Вовчанському і Куп'янському напрямках, де зафіксували серйозні руйнування.

Про це речник ДСНС Харківщини Євген Василенко розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 25 липня.

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Останнім часом окупанти посилили обстріли Харківської області на Липецькому, Вовчанському і Куп'янському напрямках.

За попередніми даними росіяни завдали удари по місту Харкову, а саме по Немишлянському району.

Василенко зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали офісна будівля та житловий сектор. Це призвело до пожежі на площі 100 квадратних метрів. Пожежникам вдалося загасити полум'я.

"Було поцілено по приватному екопарку у Малоданилівській громаді Харківського району. Через влучання утворилася масштабна пожежна площа, її склала близько півтори тисячі квадратних метрів. Тварин вдалося врятувати, але двоє працівників — батько та син — постраждали", — зазначив речник ДСНС.

Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото: Суспільне

Пошкоджене обстрілом авто. Фото: Суспільне

Рятувальники біля зруйнованої будівлі. Фото: Суспільне

Нагадаємо, уранці в середу, 24 липня російські окупанти вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного ракетного удару по міському промисловому об'єкту. Унаслідок атаки є поранені.

Також у середу, 25 липня, РФ обстріляла центральну частину Харкова. Є постраждалі. Знищено будинок бізнесмена і волонтера Юрія Сапронова. Сам підприємець не постраждав, тому що в момент обстрілу виїхав із будинку.