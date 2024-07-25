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Россияне каждый час терроризируют Харьковщину — в ГСЧС рассказали о разрушительных последствиях

25 июля 2024 13:21
Дмитрий Галушка - Редактор
Россияне обстреливают Харьковскую область — ГСЧС сообщило о последствиях
Пожарные на месте обстрелов в Харькове. Фото: Суспільне
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские захватчики ежечасно обстреливают прифронтовые населенные пункты Харьковской области. Наиболее жестокие удары нанесены на Липецком, Волчанском и Купянском направлениях, где зафиксировали серьезные разрушения.

Об этом спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 25 июля.

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В последнее время оккупанты усилили обстрелы Харьковской области на Липецком, Волчанском и Купянском направлениях.

По предварительным данным, россияне нанесли удары по городу Харькову, а именно по Немышлянскому району.

Василенко отметил, что в результате обстрела повреждений получили офисное здание и жилищный сектор. Это привело к пожару на площади в 100 квадратных метров. Пожарным удалось потушить пламя.

"Было попало по частному экопарку в Малоданиловской общине Харьковского района. Из-за попадания образовалась масштабная пожарная площадь, ее составила около полутора тысяч квадратных метров. Животных удалось спасти, но двое работников — отец и сын — пострадали", — отметил спикер ГСЧС.

спасатели в Харькове
Работники ГСЧС на месте обстрела. Фото: Суспільне
место обстрела
Поврежденный обстрелом автомобиль. Фото: Суспільне
харьков обстрел
Спасатели возле разрушенного здания. Фото: Суспільне

Напомним, утром в среду, 24 июля, российские оккупанты впервые ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер". Это произошло во время повторного ракетного удара по городскому промышленному объекту. В результате атаки есть раненые.

Также в среду, 25 июля, РФ обстреляла центральную часть Харькова. Есть пострадавшие. Уничтожен дом бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова. Сам предприниматель не пострадал, потому что в момент обстрела уехал из дома.

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