Россияне сбросили авиабомбу возле энергетиков, ехавших ремонтировать повреждения

Место, куда оккупанты сбросили бомбу. Фото: Харьковоблэнерго

Утром, 9 января, в Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу вблизи бригады энергетиков. Специалисты как раз ехали осматривать поврежденные линии в Слобожанском в результате ночных обстрелов.

Об этом сообщают в пресс-службе облэнерго.

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Как известно, это уже второй случай за сутки.

"Эта же бригада попала под обстрел в селе Веселое вчера, 8 января. Электромонтеры уехали возобновлять электроснабжение после обстрела, когда вокруг разрывались снаряды", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что взрыв произошел на расстоянии 200 метров, из энергетиков, к счастью, никто не пострадал. Что касается поврежденных линий электропередач, их начнут ремонтировать тогда, когда разрешит ситуация с безопасностью.

"К счастью, в результате этих двух инцидентов никто из работников не пострадал, но есть повреждения наших сетей", — добавляют в облэнерго.

Энергетики восстанавливают напряжение. Фото: Харьковоблэнерго

Последствия взрыва. Фото: Харьковоблэнерго

Напомним, российские оккупанты 8 января в очередной раз атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате пострадали два человека.

Добавим, утром, 8 января, российские оккупанты попали в Змиев на Харьковщине — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.