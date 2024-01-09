Россияне сбросили авиабомбу возле энергетиков, ехавших ремонтировать повреждения
Утром, 9 января, в Харьковской области россияне сбросили управляемую авиабомбу вблизи бригады энергетиков. Специалисты как раз ехали осматривать поврежденные линии в Слобожанском в результате ночных обстрелов.
Об этом сообщают в пресс-службе облэнерго.
Россияне сбросили авиабомбу у энергетиков
Как известно, это уже второй случай за сутки.
"Эта же бригада попала под обстрел в селе Веселое вчера, 8 января. Электромонтеры уехали возобновлять электроснабжение после обстрела, когда вокруг разрывались снаряды", — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что взрыв произошел на расстоянии 200 метров, из энергетиков, к счастью, никто не пострадал. Что касается поврежденных линий электропередач, их начнут ремонтировать тогда, когда разрешит ситуация с безопасностью.
"К счастью, в результате этих двух инцидентов никто из работников не пострадал, но есть повреждения наших сетей", — добавляют в облэнерго.
Напомним, российские оккупанты 8 января в очередной раз атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате пострадали два человека.
Добавим, утром, 8 января, российские оккупанты попали в Змиев на Харьковщине — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые гражданские оказались под завалами.
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