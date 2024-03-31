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Росіяни скинули КАБ на Харків — є постраждалі

31 березня 2024 08:55
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Росіяни скинули КАБ на Харків — є постраждалі
Керована авіаційна бомба, яку застосовує РФ в атаці проти України. Фото: росЗМІ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Росіяни продовжують атакувати Харків та застосовувати важке озброєння проти цивільного населення. Стало відомо, що 30 березня під час атак окупанти застосували керовану авіаційну бомбу, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Відомо, що 30 березня о 21:10 у Харкові був ворожий обстріл. Під вогнем опинився Шевченківський район міста. Окупанти застосували КАБ під час атаки.

Внаслідок цього пошкоджені вісім споруд та будинків, а також одна автівка. Є інформація про двох постраждалих — 35-річного чоловіка та 77-річну жінку.

Харківщина була під обстрілами всю ніч

Окрім того, під артилерійським та мінометним вогнем опинилося 15 населених пунктів:

Харківщина, 31 березня: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка. Втім, наступальних дій ворог не проводив. 

Найбільше пошкоджень зазнали приватні будинки, квартири, автівки.

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Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

У смт Борова Ізюмського району ворожий снаряд вцілив у землю неподалік СТО. Внаслідок цього пошкоджено три автівки, два торговельних павільйони та фасад будівлі. Відомо про одного загиблого — це 19-річний чоловік. Із травмами госпіталізували вночі 27-річного чоловіка. 

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Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни не вперше застосовують керовані авіаційні бомби на Харківщині. Таку атаку зафіксували 27 березня. А вчора, 30 березня, російські окупанти вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500.

 

війна
росіяни
Харківська область
обстріли
атака

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