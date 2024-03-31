Росіяни скинули КАБ на Харків — є постраждалі

Керована авіаційна бомба, яку застосовує РФ в атаці проти України. Фото: росЗМІ

Росіяни продовжують атакувати Харків та застосовувати важке озброєння проти цивільного населення. Стало відомо, що 30 березня під час атак окупанти застосували керовану авіаційну бомбу, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Відомо, що 30 березня о 21:10 у Харкові був ворожий обстріл. Під вогнем опинився Шевченківський район міста. Окупанти застосували КАБ під час атаки.

Внаслідок цього пошкоджені вісім споруд та будинків, а також одна автівка. Є інформація про двох постраждалих — 35-річного чоловіка та 77-річну жінку.

Харківщина була під обстрілами всю ніч

Окрім того, під артилерійським та мінометним вогнем опинилося 15 населених пунктів:

Харківщина, 31 березня: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка. Втім, наступальних дій ворог не проводив.

Найбільше пошкоджень зазнали приватні будинки, квартири, автівки.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

У смт Борова Ізюмського району ворожий снаряд вцілив у землю неподалік СТО. Внаслідок цього пошкоджено три автівки, два торговельних павільйони та фасад будівлі. Відомо про одного загиблого — це 19-річний чоловік. Із травмами госпіталізували вночі 27-річного чоловіка.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни не вперше застосовують керовані авіаційні бомби на Харківщині. Таку атаку зафіксували 27 березня. А вчора, 30 березня, російські окупанти вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500.