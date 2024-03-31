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Россияне сбросили КАБ на Харьков — есть пострадавшие

31 марта 2024 08:55
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Россияне сбросили КАБ на Харьков — есть пострадавшие
Управляемая авиационная бомба, применяемая РФ в атаке против Украины. Фото: росСМИ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Россияне продолжают атаковать Харьков и применять тяжелые вооружения против гражданского населения. Стало известно, что 30 марта во время атак оккупанты применили управляемую авиационную бомбу, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Известно, что 30 марта, в 21:10, в Харькове был вражеский обстрел. Под огнем оказался Шевченковский район. оккупанты применили КАБ во время атаки.

В результате повреждены восемь сооружений и домов, а также один автомобиль. Есть информация о двух пострадавших — 35-летнем мужчине и 77-летней женщине.

Харьковщина был под обстрелами всю ночь

Кроме того, под артиллерийским и минометным огнем оказалось 15 населённых пунктов:

Харьковщина, 31 марта: Двухлетняя, Синковка, Петропавловка и др. Авиаудары подверглись н.п. Кудеевка, Стрелка, Плетеновка, Григоровка, Синковка, Петропавловка. Впрочем, наступательных действий враг не совершал.

Больше всего повреждений получили частные дома, квартиры, автомобили.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В пгт Борово Изюмского района вражеский снаряд попал в землю недалеко от СТО. В результате повреждены три автомобиля, два торговых павильона и фасад здания. Известно об одном погибшем — это 19-летний мужчина. С травмами госпитализировали ночью 27-летнего мужчину.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, россияне не впервые применяют управляемые авиационные бомбы в Харьковской области. Такую атаку зафиксировали 27 марта. А вчера, 30 марта, российские оокупанты впервые применили в Украине тяжелую авиабомбу ОГАБ-1500.

 

война
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Харьковская область
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