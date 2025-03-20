Росіяни скинули 31 КАБ на Куп'янськ — які наслідки

Обстріл Куп'янська. Фото архівне: ДСНС України

Російські війська завдали нищівного удару по центральній частині Куп’янська у Харківській області – за вечір і ніч на місто впала 31 керована авіабомба. У місті зафіксовані масштабні руйнування

Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі "Ми-Україна".

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Наслідки атаки по Куп'янську

Унаслідок атаки одна людина загинула, ще троє цивільних отримали поранення. Значних руйнувань зазнала критична та цивільна інфраструктура міста. Наразі рятувальники ДСНС та правоохоронці оцінюють масштаб пошкоджень.

За словами посадовця, в місті проводять оперативну нараду, щоб визначити першочергові заходи для стабілізації ситуації та відновлення життєдіяльності Куп’янська.

"Статистика змінилася. 31 керувана авіабомба за вчорашній вечір і ніч впала на центральну частину міста Куп'янськ. Надскладні пошкодження критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури. На жаль, одна людина загинула, три цивільних мешканці зазнали поранень. Зараз наші профільні служби ДСНС, поліція збирають інформацію про ступінь пошкоджень, ступінь руйнувань", — сказав Андрій Беседін.

Нагадаємо, у Куп'янську ввечері, 19 березня, пролунали потужні вибухи внаслідок скидів російських військ КАБів на місто.

Тоді ж голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про численні випадки застосування КАБів по Куп'янську.