Россияне сбросили 31 КАБ на Купянск — какие последствия

Обстрел Купянска. Фото архивное: ГСЧС Украины

Российские войска нанесли сокрушительный удар по центральной части Купянска в Харьковской области — за вечер и ночь на город упала 31 управляемая авиабомба. В городе зафиксированы масштабные разрушения

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире "Мы-Украина".

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Последствия атаки по Купянску

В результате атаки один человек погиб, еще трое гражданских получили ранения. Значительным разрушениям подверглась критическая и гражданская инфраструктура города. Сейчас спасатели ГСЧС и правоохранители оценивают масштаб повреждений.

По словам чиновника, в городе проводят оперативное совещание, чтобы определить первоочередные меры для стабилизации ситуации и восстановления жизнедеятельности Купянска.

"Статистика изменилась. 31 управляемая авиабомба за вчерашний вечер и ночь упала на центральную часть города Купянск. Сверхсложные повреждения критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуры. К сожалению, один человек погиб, три гражданских жителя получили ранения. Сейчас наши профильные службы ГСЧС, полиция собирают информацию о степени повреждений, степени разрушений", — сказал Андрей Беседин.

Напомним, в Купянске вечером, 19 марта, раздались мощные взрывы в результате сбросов российских войск КАБов на город.

Тогда же председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о многочисленных случаях применения КАБов по Купянску.