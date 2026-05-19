Росіяни тричі за добу вдарили по Новій пошті у Харкові: фото

Наслідки удару по Новій пошті у Харкові.

Російські війська за добу 19 травня тричі цілеспрямовано поцілили в депо №6 Нової пошти у Харкові. Співробітники не постраждали. Компанія оцінює збитки та перебудовує логістичні маршрути, аби українці отримали свої посилки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нової пошти.

Обстріл Нової пошти у Харкові 19 травня

У компанії розповіли, що російські війська атакували депо Нової пошти ударними дронами. Наразі на місці працюють рятувальники та поліція. Також триває оцінка наслідків руйнвань. Зазначається, що вже після ліквідації наслідків ударів буде інформація щодо стану вантажу.

Пожежа та руйнування після удару РФ.

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів.

"Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Ми обов'язково компенсуємо втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування", — заявили у Новій пошті.

Всю актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть відстежувати в мобільному застосунку та на сайті Нової пошти.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі РФ атакувала Харків дронами. Під ворожим вогним опинилися два райони. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.

Відомо, що в місті пошкоджені 26 будинків, а під завалами перебували люди. Також відомо про поранених.