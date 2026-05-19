Росія атакувала Харків: пошкоджені 26 будинків та постраждали люди
Росіяни у вівторок зранку, 19 травня, вчергове завдали ударів по Харкову. Під удар ворожих дронів потрапили приватні будинки, через що сталися пожежі та вже відомо про постраждалих.
Перші наслідки ватки РФ зранку 19 травня
Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі поінформував, що росіяни приблизно о 05:18 знову атакували Новобаварський район міста. Внаслідок влучання загорілися приватні будинки.
"У Новобаварському районі, через удар ворожого дрону, горять два приватні будинки, ще більше десяти пошкоджені", — йдеться в одному з повідомлень.
Пізніше Терехов уточнив, що з одного з будинків було врятовано двох людей. Ще одна людина може знаходитися під завалами.
Проте ще через деякий час мер поінформував про точні наслідки ворожої атаки.
"Внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району, є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка", — написав Терехов.
