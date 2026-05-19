Головна Харків Росія атакувала Харків: пошкоджені 26 будинків та постраждали люди

Дата публікації: 19 травня 2026 05:55
Рятувальники. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Росіяни у вівторок зранку, 19 травня, вчергове завдали ударів по Харкову. Під удар ворожих дронів потрапили приватні будинки, через що сталися пожежі та вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням сайт Харківської міськради.

Перші наслідки ватки РФ зранку 19 травня

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі поінформував, що росіяни приблизно о 05:18 знову атакували Новобаварський район міста. Внаслідок влучання загорілися приватні будинки.

"У Новобаварському районі, через удар ворожого дрону, горять два приватні будинки, ще більше десяти пошкоджені", — йдеться в одному з повідомлень.

Пізніше Терехов уточнив, що з одного з будинків було врятовано двох людей. Ще одна людина може знаходитися під завалами.

Проте ще через деякий час мер поінформував про точні наслідки ворожої атаки.

"Внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району, є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка", — написав Терехов.

Обстріл Харкова 19 травня - пошкоджені 25 приватних будинків
Пости Терехова про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 19 травня росіяни теж атакували Харків. Під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури, після чого виникла пожежа.

Також ми писали, що Харків опинився під ударами ще й в ніч проти 16 травня. Тоді ворог атакував кілька районів, було зафіксовано пошкоджену цивільну інфраструктуру та постраждали люди.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
