Россияне трижды за сутки ударили по Новой почте в Харькове: фото

Дата публикации 19 мая 2026 22:22
Последствия удара по Новой почте в Харькове. Фото: t.me/novaposhtabusiness

Российские войска за сутки 19 мая трижды целенаправленно попали в депо №6 Новой почты в Харькове. Сотрудники не пострадали. Компания оценивает убытки и перестраивает логистические маршруты, чтобы украинцы получили свои посылки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

Обстрел Новой почты в Харькове 19 мая

В компании рассказали, что российские войска атаковали депо Новой почты ударными дронами. Сейчас на месте работают спасатели и полиция. Также продолжается оценка последствий разрушений. Отмечается, что уже после ликвидации последствий ударов будет информация о состоянии груза.

Удар по Новій пошті в Харкові 19 травня
Пожар и разрушения после удара РФ. Фото: t.me/novaposhtabusiness
РФ атакувала Нову пошту в Харкові
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: t.me/novaposhtabusiness

"Компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки без задержек. Мы обязательно компенсируем потерю отправлений, которые пострадали от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым владельцем таких посылок и сообщим детали возмещения", — заявили в Новой почте.

Всю актуальную информацию об отправлениях клиенты могут отслеживать в мобильном приложении и на сайте Новой почты.

Как писали Новини.LIVE, этой ночью РФ атаковала Харьков дронами. Под вражеским огнем оказались два района. В результате обстрелов возник пожар.

Известно, что в городе повреждены 26 домов, а под завалами находились люди. Также известно о раненых.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
