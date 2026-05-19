Росіяни завдали удари по Харкову: у місті виникла пожежа

Пожежник гасить вогонь.

Російські окупанти в ніч проти 19 травня атакували Харків дронами. Під удар потрапили щонайменше два райони, через що у місті виникла пожежа.

Харківської міськради.

Перші наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 19 травня

У своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ворог атакував Холодногірський та Новобаварський райони міста. Зокрема, у другому районі вже відомо про наслідки:

"Ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Працюють усі відповідні служби", — написав Терехов.

Окрім того, глава ОВА Олег Синєгубов теж підтвердив інформацію у Новобаварському районі Харкова, зазначивши, що рятувальники вже ліквідовують наслідки.

Пости Терехова та Синєгубова.

