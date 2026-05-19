Росіяни завдали удари по Харкову: у місті виникла пожежа

Росіяни завдали удари по Харкову: у місті виникла пожежа

Дата публікації: 19 травня 2026 01:27
Росіяни завдали удари по Харкову: у місті виникла пожежа
Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 19 травня атакували Харків дронами. Під удар потрапили щонайменше два райони, через що у місті виникла пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської міськради.

Перші наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 19 травня

У своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ворог атакував Холодногірський та Новобаварський райони міста. Зокрема, у другому районі вже відомо про наслідки:

"Ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Працюють усі відповідні служби", — написав Терехов.

Окрім того, глава ОВА Олег Синєгубов теж підтвердив інформацію у Новобаварському районі Харкова, зазначивши, що рятувальники вже ліквідовують наслідки.

Пости Терехова та Синєгубова. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 16 травня теж атакували Харків ударними дронами. Під ударами теж були кілька районів міста, пошкоджено цивільну інфраструктуру та постраждали люди.

Також ми писали, що 14 травня окупанти теж атакували кілька районів Харкова. Зокрема, у Шевченківському районі за допомогою медиків звернулися понад 10 людей.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
