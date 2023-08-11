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Россияне цинично обстреляли Купянский район: погибла женщина

11 августа 2023 13:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне цинично обстреляли Купянский район: погибла женщина
Последствия обстрела в Купянском районе. Фото: Харьковская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты 10 августа обстреляли село Подолы в Купянском районе Харьковской области. В результате погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Начато расследование

Отмечается, что правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийство.

"По данным следствия, 10 августа вечером враг нанес удар по селу Подолы Купянского района. Предварительно, управляемой авиабомбой ФАБ-250. Погибла 60-летняя женщина. Мужчина 63 лет получил ранения, он госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

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Россияне убивают мирных жителей. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также российские оккупанты обстрелом разрушили жилой дом и повредили другие частные дома.

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Последствия российских обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Эвакуация из прифронтовых населенных пунктов

В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что продолжается обязательная эвакуация мирных жителей из прифронтовых населенных пунктов, которые россияне постоянно обстреливают на Купянском направлении.

"Рассматриваем вопрос принудительной эвакуации детей из опасных районов, в том числе из г. Купянск. Там, по нашим данным, осталось 523 ребенка. Все эвакуированные получают гуманитарную помощь и временное жилье. Зарезервированы места для проживания в Харькове и за пределами Харьковской области", — отметил он.

Напомним, село Петропавловка в Купянском районе стало мишенью обстрела российских военных днем 9 августа, из-за чего возник пожар. Спасатели потушили огонь менее чем через час.

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