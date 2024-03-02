Россияне убили жителя Большого Бурлука Харьковской области (фото)

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: t.me/police_kh_region

Правоохранители Харьковской области заявили о погибшем 76-летнем мужчине в результате российского удара по поселку Большой Бурлук. Также спасатели эвакуировали проживавшую по соседству женщину преклонного возраста.

Об этом правоохранители Харьковской области написали в Telegram.

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"В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину", — рассказали правоохранители.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: t.me/police_kh_region

Спасенная женщина, жившая по соседству от погибшего. Фото: t.me/police_kh_region

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: t.me/police_kh_region

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: t.me/police_kh_region

Обломок вражеского беспилотника. Фото: t.me/police_kh_region

Полицейские добавили, что на местах прилетов работают соответствующие службы и собирают вещественные доказательства.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"

Напомним, что оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.

Также мы писали, что взрывы в Харькове прогремели около полуночи 2 марта. После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете.