Россияне убили жителя Большого Бурлука Харьковской области (фото)
Правоохранители Харьковской области заявили о погибшем 76-летнем мужчине в результате российского удара по поселку Большой Бурлук. Также спасатели эвакуировали проживавшую по соседству женщину преклонного возраста.
Об этом правоохранители Харьковской области написали в Telegram.
Что известно об обстреле РФ Великого Бурлука 2 марта
"В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину", — рассказали правоохранители.
Полицейские добавили, что на местах прилетов работают соответствующие службы и собирают вещественные доказательства.
Напомним, что оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.
Также мы писали, что взрывы в Харькове прогремели около полуночи 2 марта. После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете.
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