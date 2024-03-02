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Россияне убили жителя Большого Бурлука Харьковской области (фото)

2 марта 2024 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне убили жителя Большого Бурлука Харьковской области (фото)
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: t.me/police_kh_region
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Правоохранители Харьковской области заявили о погибшем 76-летнем мужчине в результате российского удара по поселку Большой Бурлук. Также спасатели эвакуировали проживавшую по соседству женщину преклонного возраста.

Об этом правоохранители Харьковской области написали в Telegram.

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"В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину", — рассказали правоохранители.

Работники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: t.me/police_kh_region
Спасенная женщина, жившая по соседству от погибшего
Спасенная женщина, жившая по соседству от погибшего. Фото: t.me/police_kh_region
Работники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: t.me/police_kh_region
Работники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: t.me/police_kh_region
Обломок вражеского беспилотника
Обломок вражеского беспилотника. Фото: t.me/police_kh_region

Полицейские добавили, что на местах прилетов работают соответствующие службы и собирают вещественные доказательства.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"

Напомним, что оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.

Также мы писали, что взрывы в Харькове прогремели около полуночи 2 марта. После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
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