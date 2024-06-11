На Харківщині внаслідок обстрілу загинув рибалка

Рятувальники. Фото ДСНС Харківщини

Росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по Харківщині. Внаслідок вибухів загинув місцевий мешканець, який рибалив.

Про це повідомив начальник слідчого управління Харківщини Сергій Болвінов у Facebook у вівторок, 11 червня.

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Обстріл Харківщини

"Іскандером атакували Чугуївський район, вогонь відкрили з іншого боку річки. В цей момент поблизу дамби рибалили двоє чоловіків. Один із них з пораненнями в лікарні, інший загинув на місці", — повідомив Болвінов.

Правоохоронці зазначають, що обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Есхара. У загиблого чоловіка залишилося двоє дітей, сам він працював водієм в дорожній компанії, а родина зараз в Ірландії.

Допис Болвінова в Facebook

"Нагадую та хочу знову застерегти: росіяни роблять все, щоби залякати та максимально тероризувати та вбити цивільних. На цьому узбережжі не було жодного військового об'єкту, техніки. Але ворог свідомо б'є по таких місцях. Закликаю всіх бути максимально обережними", — закликав Болвінов.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири мирні мешканці. Ще кілька десятків людей отримали поранення різного ступеня.

Унаслідок російського удару КАБами по Харкову 10 червня є загиблий. Чоловік помер у лікарні.