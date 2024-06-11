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Россияне убили ракетой рыбака на Харьковщине

11 июня 2024 14:44
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
На Харьковщине в результате обстрела погиб рыбак
Спасатели. Фото: ГСЧС Харьковщинны
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россияне ударили ракетой "Искандер" по территории Харьковской области. В результате взрывов погиб местный житель, рыбачивший.

Об этом сообщил начальник следственного управления Харьковcкой области Сергей Болвинов в Facebook во вторник, 11 июня.

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"Искандером атаковали Чугуевский район, огонь открыли с другой стороны реки. В этот момент вблизи дамбы рыбачили двое мужчин. Один из них с ранениями в больнице, другой погиб на месте", — сообщил Болвинов.

Правоохранители отмечают, что оба приехали на отдых из Харькова и выбрали тихое место на реке вблизи Эсхара. У погибшего мужчины остались двое детей, сам он работал водителем в дорожной компании, а семья сейчас в Ирландии.

Сообщение Болвинова
Сообщение Болвинова в Facebook

"Напоминаю и хочу снова предостеречь: россияне делают все, чтобы запугать и максимально терроризировать и убить гражданских. На этом побережье не было ни одного военного объекта, техники. Но враг сознательно избивает по таким местам. Призываю всех быть максимально осторожными", —  сообщил Болвинов. 

Напомним, накануне на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погибли четыре мирных жителя. Еще несколько десятков человек получили ранения разной степени.

В результате российского удара КАБами по Харькову 10 июня погибший. Мужчина скончался в больнице.

жертвы
обстрелы
ракетный удар
война в Украине
Харьковская область

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