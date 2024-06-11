На Харьковщине в результате обстрела погиб рыбак

Россияне убили ракетой рыбака на Харьковщине
Россияне ударили ракетой "Искандер" по территории Харьковской области. В результате взрывов погиб местный житель, рыбачивший.
Об этом сообщил начальник следственного управления Харьковcкой области Сергей Болвинов в Facebook во вторник, 11 июня.
Обстрел Харьковской области
"Искандером атаковали Чугуевский район, огонь открыли с другой стороны реки. В этот момент вблизи дамбы рыбачили двое мужчин. Один из них с ранениями в больнице, другой погиб на месте", — сообщил Болвинов.
Правоохранители отмечают, что оба приехали на отдых из Харькова и выбрали тихое место на реке вблизи Эсхара. У погибшего мужчины остались двое детей, сам он работал водителем в дорожной компании, а семья сейчас в Ирландии.
"Напоминаю и хочу снова предостеречь: россияне делают все, чтобы запугать и максимально терроризировать и убить гражданских. На этом побережье не было ни одного военного объекта, техники. Но враг сознательно избивает по таким местам. Призываю всех быть максимально осторожными", — сообщил Болвинов.
Напомним, накануне на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погибли четыре мирных жителя. Еще несколько десятков человек получили ранения разной степени.
В результате российского удара КАБами по Харькову 10 июня погибший. Мужчина скончался в больнице.
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