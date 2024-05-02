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Росіяни вдарили КАБами по Дергачах на Харківщині — серед поранених є діти

2 травня 2024 16:52
оновлено: 17:16
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни вдарили КАБами по Дергачах на Харківщині — серед поранених є діти
Вибухи. Ілюстративне фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 2 травня, окупанти вдарили КАБами по Дергачах на Харківщині. За попередньою інформацією, поранення отримали семеро людей, з них шестеро — діти.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

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О 13:45 в Харківській області пролунала повітряна тривога.

Карта тривог
Карта повітряних тривог в Україні. Фото: alerts.in.ua

О 16:00 голова Харківської ОДА звернувся до жителів Харкова та Харківського району з проханням перебувати в укриттях.

Скриншот допису Олега Синєгубова
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

О 16:22 Синєгубов заявив, що ворог завдав удару по об’єктах цивільної інфраструктури в Дергачах, що в Харківській області. Він додав, що спеціалізовані служби проводять перевірку та працюють над усуненням наслідків.

Скриншот допису Олега Синєгубова
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

О 16:38 Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією, в результаті ворожих атак в Дергачах поранення отримали сім осіб, шестеро з яких — діти. Двоє дітей отримали незначні травми кінцівок, у чотирьох — травми середньої тяжкості. Всіх постраждалих було госпіталізовано. 75-річний чоловік отримав допомогу на місці події.

Скриншот допису Олега Синєгубова
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

1 травня ворог поцілив в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі. Унаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували.

Нагадаємо, російська армія не припиняє тероризувати Харків та область. За минулу добу під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів регіону.

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