Россияне ударили КАБами по Дергачам на Харьковщине — среди раненых есть дети

Взрывы. Иллюстративное фото: AP

Российские войска в четверг, 2 мая, ударили КАБами по Дергачам на Харьковщине. По предварительной информации, ранения получили семь человек, из них шесть — дети.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Взрывы на Харьковщине 2 мая

В 13:45 в Харьковской области раздалась воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alerts.in.ua

В 16:00 глава Харьковской ОГА обратился к жителям Харькова и Харьковского района с просьбой находиться в укрытиях.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

В 16:22 Синегубов заявил, что враг нанес удар по объектам гражданской инфраструктуры в Дергачах Харьковской области. Он добавил, что специализированные службы проводят проверку и работают над устранением последствий.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

В 16:38 Синегубов сообщил, что по предварительной информации, в результате вражеских атак в Дергачах ранения получили семь человек, шесть из которых — дети. Двое детей получили незначительные травмы конечностей, у четырех — травмы средней тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы. 75-летний мужчина получил помощь на месте происшествия.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

1 мая враг ударил в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Одессе. В результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован.

Напомним, российская армия не прекращает терроризировать Харьков и область. За прошедшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами находились 17 населенных пунктов региона.