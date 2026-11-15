Росіяни вдарили по будівлі дитячого навчального закладу в Харкові
У неділю ввечері, 15 листопада, російські війська атакували Харків безпілотником типу "Молнія". Влучання зафіксували у Шевченківському районі міста. Під удар потрапив освітній об'єкт.
Про це повідомив Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.
Що відомо про удар дрона по Харкову
Першу інформацію про атаку мер Харкова оприлюднив о 21:21. За його словами, росіяни застосували безпілотник типу "Молнія".
Пізніше Терехов уточнив: "Ворог завдав удару по будівлі дитячого навчального закладу".
Начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив влучання російського дрона.
Наразі з'ясовують наслідки обстрілу. Інформації про можливих постраждалих поки немає.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 15 листопада російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова. Під час інших атак дрони також поцілили в автомобіль та автобус. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.
Також Новини.LIVE писали, що вранці 15 листопада окупанти тричі атакували Харків FPV-дронами. Вони пошкодили громадський транспорт і пожежну машину. Один із дронів упав поблизу житлового будинку. Крім того, росіяни вдарили по приватному підприємству в Чугуєві, де виникла пожежа.