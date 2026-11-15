Рятувальник на місці ворожого удару. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У неділю ввечері, 15 листопада, російські війська атакували Харків безпілотником типу "Молнія". Влучання зафіксували у Шевченківському районі міста. Під удар потрапив освітній об'єкт.

Про це повідомив Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Влучання по будівлі навчального закладу в Харкові. Скриншот: t.me/ihor_terekhov

Що відомо про удар дрона по Харкову

Першу інформацію про атаку мер Харкова оприлюднив о 21:21. За його словами, росіяни застосували безпілотник типу "Молнія".

Пізніше Терехов уточнив: "Ворог завдав удару по будівлі дитячого навчального закладу".

Начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив влучання російського дрона.

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Наразі з'ясовують наслідки обстрілу. Інформації про можливих постраждалих поки немає.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 15 листопада російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова. Під час інших атак дрони також поцілили в автомобіль та автобус. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 15 листопада окупанти тричі атакували Харків FPV-дронами. Вони пошкодили громадський транспорт і пожежну машину. Один із дронів упав поблизу житлового будинку. Крім того, росіяни вдарили по приватному підприємству в Чугуєві, де виникла пожежа.