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Главная Харьков Россияне нанесли удар по зданию детского учебного заведения в Харькове

Россияне нанесли удар по зданию детского учебного заведения в Харькове

Ua ru
15 ноября 2026 22:34
Россия нанесла удар по детскому учебному заведению в Харькове facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатель на месте вражеского удара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В воскресенье вечером, 15 ноября, российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника типа "Молния". Попадание зафиксировали в Шевченковском районе города. Под удар попал образовательный объект.

Об этом сообщил Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Повідомлення Ігоря Терехова про атаку на Харків 15 листопада
Попадание в здание учебного заведения в Харькове. Скриншот: t.me/ihor_terekhov

Что известно об ударе дрона по Харькову

Первую информацию об атаке мэр Харькова обнародовал в 21:21. По его словам, россияне применили беспилотник типа "Молния".

Позже Терехов уточнил: "Враг нанес удар по зданию детского учебного заведения".

Начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также подтвердил попадание российского дрона.

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В настоящее время выясняются последствия обстрела. Информации о возможных пострадавших пока нет.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 15 ноября российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Шевченковском районе Харькова. Во время других атак дроны также поразили автомобиль и автобус. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что утром 15 ноября оккупанты трижды атаковали Харьков с помощью FPV-дронов. Они повредили общественный транспорт и пожарную машину. Один из дронов упал рядом с жилым домом. Кроме того, россияне нанесли удар по частному предприятию в Чугуеве, где возник пожар.

Харьков учебные центры атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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