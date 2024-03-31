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Росіяни вдарили по Харківщині — чи є постраждалі

31 березня 2024 19:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни вдарили по Харківщині — чи є постраждалі
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії вдень вдарила по Харківській області. Під приціл ворога потрапило одне із сіл Зміївського району області, внаслідок чого постраждало п'ятеро цивільних.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону та Сил оборони Харкова Сергій Мельник.

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"Вдень ворог завдав ракетного удару по селу у Зміївському району нашої області. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих", — заявив Мельник.

Росіяни вдарили по Харківщині — чи є постраждалі
Джерело: Telegram

Однак куди саме поцілила російська армія, військовий не уточнив.

Події у Харківській області — що відомо

Нагадаємо, що не так давно армія Росії здійснила масові артилерійські та мінометні удари по 20 населених пунктах Харківщини.

Водночас прикордонники з підрозділу "Сталевого кордону" підняли прапор України над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне Слобожанщини. 

Також нещодавно внаслідок масової ракетної атаки, росіяни повністю знищили Зміївську теплоелектростанцію. 

російські війська
Україна
Харківська область
обстріли
війна в Україні

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