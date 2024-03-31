Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне ударили по Харьковской области — есть ли пострадавшие arrow

Россияне ударили по Харьковской области — есть ли пострадавшие

31 марта 2024 19:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне ударили по Харьковской области — есть ли пострадавшие
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России днем ударила по Харьковской области . Под прицел врага попало одно из сел Змиевского района области, в результате чего пострадали пять гражданских.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова Сергей Мельник.

Читайте также:

Атака россиян на Харьковскую область

"Днем враг нанес ракетный удар по селу в Змиевском районе нашей области. Предварительно известно о пяти пострадавших", — заявил Мельник.

Россияне ударили по Харьковщине - есть ли пострадавшие
Источник: Telegram

Однако куда именно попала российская армия, военный не уточнил.

События в Харьковской области — что известно

Напомним, что недавно армия России нанесла массовые артиллерийские и минометные удары по 20 населенным пунктам Харьковской области.

В то же время пограничники из подразделения "Стальной границы" подняли флаг Украины над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное Слобожанщины.

Также недавно в результате массовой ракетной атаки россияне полностью уничтожили Змиевскую теплоэлектростанцию.

российские войска
Украина
Харьковская область
обстрелы
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК