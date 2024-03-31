Россияне ударили по Харьковской области — есть ли пострадавшие

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

Армия России днем ударила по Харьковской области . Под прицел врага попало одно из сел Змиевского района области, в результате чего пострадали пять гражданских.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона и Сил обороны Харькова Сергей Мельник.

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"Днем враг нанес ракетный удар по селу в Змиевском районе нашей области. Предварительно известно о пяти пострадавших", — заявил Мельник.

Источник: Telegram

Однако куда именно попала российская армия, военный не уточнил.

События в Харьковской области — что известно

Напомним, что недавно армия России нанесла массовые артиллерийские и минометные удары по 20 населенным пунктам Харьковской области.

В то же время пограничники из подразделения "Стальной границы" подняли флаг Украины над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное Слобожанщины.

Также недавно в результате массовой ракетной атаки россияне полностью уничтожили Змиевскую теплоэлектростанцию.