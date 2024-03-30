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На Харківщині рятувальники знешкодили авіабомбу ОФАБ-250

30 березня 2024 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Харківщині рятувальники знешкодили авіабомбу ОФАБ-250
Сапери оглядають авіабомбу ОФАБ-250, яку знайшли на Харківщині. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій виявили та ліквідували в селі Руська Лозова Харківської області російську авіабомбу ОФАБ-250. Зі слів експертів, така ціль могла не лише пошкодити будинки, а й вбити людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook у п'ятницю, 29 березня.

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ОФАБ-250 в Харківській області

"Напередодні після чергового обстрілу російською армією прикордонного села Руська Лозова на городі біля одного з будинків виявлено ворожу осколково-фугасну авіабомбу — ОФАБ-250", — зазначили рятувальники.

Впала на городі поруч із будинками — на Харківщині рятувальники знешкодили авіабомбу ОФАБ-250 - фото 1
Рятувальник ДСНС в полі. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Впала на городі поруч із будинками — на Харківщині рятувальники знешкодили авіабомбу ОФАБ-250 - фото 2
Рятувальник ДСНС в полі. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Вага бомби — 250 кілограмів. В її ліквідації посприяли правоохоронці, які перекрили рух та разом з рятувальниками евакуювали місцевих мешканців.

"Сапери ДСНС безпечно вилучили авіабомбу, транспортували до місця ліквідації та знешкодили", — розповіли в ДСНС.

Впала на городі поруч із будинками — на Харківщині рятувальники знешкодили авіабомбу ОФАБ-250 - фото 3
Ліквідація авіабомби в Харківській області. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Ліквідація авіабомби в Харківській області
Ліквідація авіабомби в Харківській області. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Удар авіабомбою по Харкову

Нагадаємо, що російські окупанти нещодавно використали авіабомбу для обстрілу Харкова. Так, ворог у середу, 27 березня, завдав удару по житловому району міста. Загарбники випустили плануючу бомбу УМПБ Д-30.

Також ми повідомляли, що внаслідок такого удару пошкоджено 14 багатоповерхівок. Крім того, відомо про одного загиблого чоловіка та 16 поранених, серед них 4 дітей.

Додамо, що військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, навіщо росіяни ударили авіабомбою по Харкову.

евакуація
ДСНС
Харківська область
рятувальники
ліквідація
війна в Україні
війна
авіабомба

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