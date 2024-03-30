На Харківщині рятувальники знешкодили авіабомбу ОФАБ-250
Рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій виявили та ліквідували в селі Руська Лозова Харківської області російську авіабомбу ОФАБ-250. Зі слів експертів, така ціль могла не лише пошкодити будинки, а й вбити людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook у п'ятницю, 29 березня.
ОФАБ-250 в Харківській області
"Напередодні після чергового обстрілу російською армією прикордонного села Руська Лозова на городі біля одного з будинків виявлено ворожу осколково-фугасну авіабомбу — ОФАБ-250", — зазначили рятувальники.
Вага бомби — 250 кілограмів. В її ліквідації посприяли правоохоронці, які перекрили рух та разом з рятувальниками евакуювали місцевих мешканців.
"Сапери ДСНС безпечно вилучили авіабомбу, транспортували до місця ліквідації та знешкодили", — розповіли в ДСНС.
Удар авіабомбою по Харкову
Нагадаємо, що російські окупанти нещодавно використали авіабомбу для обстрілу Харкова. Так, ворог у середу, 27 березня, завдав удару по житловому району міста. Загарбники випустили плануючу бомбу УМПБ Д-30.
Також ми повідомляли, що внаслідок такого удару пошкоджено 14 багатоповерхівок. Крім того, відомо про одного загиблого чоловіка та 16 поранених, серед них 4 дітей.
Додамо, що військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів, навіщо росіяни ударили авіабомбою по Харкову.
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