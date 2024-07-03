Российская атака на Харьков 3 июля — количество пострадавших выросло

Россияне ударили по Харькову — фото последствий от Новини.LIVE
В среду, 3 июля, россияне ударили по Харькову. В результате вражеских обстрелов Харькова пострадали 14 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Удар по Харькову 3 июля
"В результате вражеского удара по Харькову пострадали 14 человек в возрасте от одного месяца до 82 лет. Травмированы 6 мужчин, 7 женщин и мальчик, который родился две недели назад. Среди раненых также и два ребенка 8 лет", — написал Синегубов.
Половина взрослых пострадавших находится в среднем состоянии, в то время как другие отбыли легкие ранения. У младенца диагностирована резаная рана головы, а общее состояние оценивается как среднее.
Обстрел, совершенный в 16:05 в Киевском районе города, привел к частичному разрушению двух частных домов, повреждению 10 частных домов, 12 многоквартирных домов, а также зданий кафе, почты, двухэтажного спортивного клуба и двух корпусов университета.
Напомним, днем 3 июля в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг ударил по меньшей мере тремя КАБами по Киевскому району.
Ранее мы писали, что в среду, 3 июля, россияне ударили по Днепру. Пока известно о 47 пострадавших.
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