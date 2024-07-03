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Россияне ударили по Харькову — фото последствий от Новини.LIVE

3 июля 2024 21:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Российская атака на Харьков 3 июля — количество пострадавших выросло
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду, 3 июля, россияне ударили по Харькову. В результате вражеских обстрелов Харькова пострадали 14 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Удар по Харькову 3 июля

"В результате вражеского удара по Харькову пострадали 14 человек в возрасте от одного месяца до 82 лет. Травмированы 6 мужчин, 7 женщин и мальчик, который родился две недели назад. Среди раненых также и два ребенка 8 лет", — написал Синегубов.

Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE

Половина взрослых пострадавших находится в среднем состоянии, в то время как другие отбыли легкие ранения. У младенца диагностирована резаная рана головы, а общее состояние оценивается как среднее.

Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE

Обстрел, совершенный в 16:05 в Киевском районе города, привел к частичному разрушению двух частных домов, повреждению 10 частных домов, 12 многоквартирных домов, а также зданий кафе, почты, двухэтажного спортивного клуба и двух корпусов университета.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE
Последствия вражеского удара. Фото: Новини.LIVE

Напомним, днем 3 июля в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг ударил по меньшей мере тремя КАБами по Киевскому району.

Ранее мы писали, что в среду, 3 июля, россияне ударили по Днепру. Пока известно о 47 пострадавших.

война Харьков дети Харьковская область обстрелы Олег Синегубов война в Украине

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