Удар по Харькову 25 августа — много раненых и разрушения

Россияне ударили по Харькову — мэр Терехов заявил о поврежденных домах и раненых
25 августа 2024 07:40
Ликвидация последствий русского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС
В ночь на воскресенье, 25 августа, российские войска обстреляли Харьков. По меньшей мере, 10 домов были повреждены.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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По словам городского головы, этой ночью в Харькове было два попадания. Под обстрел попал Слободской район и газопровод.
Терехов отметил, что в Слободском районе в результате обстрела уничтожены два дома, еще по меньшей мере 10 повреждены.
"Шесть человек получили травмы", — сказал глава города.
Он добавил, что второе попадание было в газопровод. Пожар там удалось локализовать
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