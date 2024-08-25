Удар по Харькову 25 августа — много раненых и разрушения

Ликвидация последствий русского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на воскресенье, 25 августа, российские войска обстреляли Харьков. По меньшей мере, 10 домов были повреждены.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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По словам городского головы, этой ночью в Харькове было два попадания. Под обстрел попал Слободской район и газопровод.

Терехов отметил, что в Слободском районе в результате обстрела уничтожены два дома, еще по меньшей мере 10 повреждены.

"Шесть человек получили травмы", — сказал глава города.

Он добавил, что второе попадание было в газопровод. Пожар там удалось локализовать