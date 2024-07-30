Окупанти вдарили по Куп'янську fpv-дронами

Росіяни вдарили по Куп'янську дронами — є поранений
Російські окупанти зранку 30 липня вдарили по Куп'янську Харківської області fpv-дронами. Внаслідок ворожої атаки є поранений.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 30 липня.
Удар по Куп'янську 30 липня
Правоохоронці розповіли, що 30 липня близько 06:20 збройні сили РФ завдали удару fpv-дроном по Купʼянську.
Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 71-річний чоловік, який в цей час рухався містом на велосипеді.Чоловіка госпіталізували до лікарні.
Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, минулої доби окупанти вдарили по Харківській області 513 разів. Це новий антирекорд обстрілів та найвищий показник за весь час війни.
Раніше ми повідомляли, що вдень у неділю, 28 липня, у Харкові прогриміли вибухи. Росіяни завдали по місту двох ракетних ударів.
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