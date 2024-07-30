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Росіяни вдарили по Куп'янську дронами — є поранений

30 липня 2024 11:02
Катерина Османська - Редактор
Окупанти вдарили по Куп'янську fpv-дронами
Наслідки удару по Харківській області. Архівне фото: t.me/synegubov
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти зранку 30 липня вдарили по Куп'янську Харківської області fpv-дронами. Внаслідок ворожої атаки є поранений.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 30 липня. 

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Удар по Куп'янську 30 липня

Правоохоронці розповіли, що 30 липня близько 06:20 збройні сили РФ завдали удару fpv-дроном по Купʼянську.

удар по Куп'янську 30 липня
Частини озброєння РФ, яким окупанти вдарили по Куп'янську. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 71-річний чоловік, який в цей час рухався містом на велосипеді.Чоловіка госпіталізували до лікарні. 

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. 

Нагадаємо, минулої доби окупанти вдарили по Харківській області 513 разів. Це новий антирекорд обстрілів та найвищий показник за весь час війни.

Раніше ми повідомляли, що вдень у неділю, 28 липня, у Харкові прогриміли вибухи. Росіяни завдали по місту двох ракетних ударів.

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