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Россияне ударили по Купянску дронами — есть раненый

30 июля 2024 11:02
Катерина Османская - Редактор
Оккупанты ударили по Купянску fpv-дронами
Последствия удара по Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov
Катерина Османская - Редактор

Российские оккупанты утром 30 июля ударили по Купянску Харьковской области fpv-дронами. В результате вражеской атаки есть раненный.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 30 июля.

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Удар по Купянску 30 июля

Правоохранители рассказали, что 30 июля около 06:20 вооруженные силы РФ нанесли удар fpv-дроном по Купянску.

удар по Купянску 30 июля
Части вооружения РФ, которым оккупанты ударили по Купянску. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В результате вражеской атаки ранения получил 71-летний мужчина, который в это время двигался по городу на велосипеде. Мужчину госпитализировали в больницу.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты ударили по Харьковской области 513 раз. Это новый антирекорд обстрелов и самый высокий показатель за все время войны.

Ранее мы сообщали, что днем воскресенья, 28 июля, в Харькове прогремели взрывы. Россияне нанесли по городу два ракетных удара.

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