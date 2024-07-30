Оккупанты ударили по Купянску fpv-дронами

Россияне ударили по Купянску дронами — есть раненый
Российские оккупанты утром 30 июля ударили по Купянску Харьковской области fpv-дронами. В результате вражеской атаки есть раненный.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 30 июля.
Удар по Купянску 30 июля
Правоохранители рассказали, что 30 июля около 06:20 вооруженные силы РФ нанесли удар fpv-дроном по Купянску.
В результате вражеской атаки ранения получил 71-летний мужчина, который в это время двигался по городу на велосипеде. Мужчину госпитализировали в больницу.
Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты ударили по Харьковской области 513 раз. Это новый антирекорд обстрелов и самый высокий показатель за все время войны.
Ранее мы сообщали, что днем воскресенья, 28 июля, в Харькове прогремели взрывы. Россияне нанесли по городу два ракетных удара.
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