Рятувальники ДСНС на місці російської атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

У Харкові під час російської атаки 29 листопада зафіксували влучання в будівлю медичного закладу. За попередніми даними, удар припав на технічний поверх споруди.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про удар по Харкову

Влучання зафіксували в Немишлянському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнала будівля медичного закладу.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, унаслідок удару пошкоджено близько 60 вікон.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Пацієнти та персонал лікарні не зазнали травм, оскільки в момент атаки перебували в укритті. Наразі триває з'ясування всіх обставин та наслідків російського обстрілу.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли про російський обстріл Салтівського району Харкова, під час якого пошкоджень зазнали трамвай і муніципальний автобус. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Також росіяни вдарили по поштовому терміналу в Немишлянському районі Харкова. Після влучання там загорілися будівля відділення та два автомобілі, а вогонь пошкодив сусідні підприємства. Загалом медична допомога знадобилася 11 людям, серед яких двоє дітей віком один і п'ять років.