Спасатели ГСЧС на месте российского нападения. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

В Харькове во время российской атаки 29 ноября было зафиксировано попадание в здание медицинского учреждения. По предварительным данным, удар пришелся на технический этаж здания.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о ударе по Харькову

Попадание зафиксировали в Немишлянском районе города. По предварительной информации, повреждения получило здание медицинского учреждения.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

По информации мэра Игоря Терехова, в результате удара повреждено около 60 окон.

Пост Игоря Терехова. Фото: скриншот

Пациенты и персонал больницы не пострадали, поскольку в момент атаки находились в укрытии. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств и последствий российского обстрела.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали о российском обстреле Салтовского района Харькова, в ходе которого были повреждены трамвай и муниципальный автобус. По информации мэра Игоря Терехова, в результате атаки пострадали два человека.

Также россияне нанесли удар по почтовому терминалу в Немишлянском районе Харькова. После попадания там загорелись здание отделения и два автомобиля, а огонь повредил соседние предприятия. Всего медицинская помощь понадобилась 11 людям, среди которых двое детей в возрасте одного и пяти лет.