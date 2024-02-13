Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне ударили по рынку в Волчанске — есть погибшие arrow

Россияне ударили по рынку в Волчанске — есть погибшие

13 февраля 2024 16:50
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Россияне ударили по рынку в Волчанске — есть погибшие
Последствия удара россиян по Волчанску. Фото: Харьковская областная прокуратура
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Утром 13 февраля оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области. Россияне попали в местный рынок, на котором в то время находились мирные жители.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Обстрел Волчанска

Около 10:50 13 февраля российские оккупанты обстреляли город Волчанск. Целили по центральному городскому рынку.

В результате обстрела на месте погибла 61-летняя женщина.

  • Россияне ударили по рынку в Волчанске — есть погибшие - фото 1
    Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура
  • Россияне ударили по рынку в Волчанске — есть погибшие - фото 2
    Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура
  • Россияне ударили по рынку в Волчанске — есть погибшие - фото 3
    Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура
  • Россияне ударили по рынку в Волчанске — есть погибшие - фото 4
    Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура
1/4 _ 4

 

Еще одна женщина в возрасте 50 лет получила тяжелые ранения. Ее доставили в больницу, и сейчас за ее жизнь борются врачи.

Предварительно сообщается, что россияне били по городу из артиллерии.

По прибытии полиция вместе с прокуратурой задокументировала последствия обстрела как дальнейшее доказательство российских преступлений.

Напомним, 13 февраля оккупанты также обстреливали разные районы Херсона. В результате был поврежден троллейбус.

Также россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка Харьковской области. Погибли двое мужчин.

война
Харьков
Харьковская область
обстрелы
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме