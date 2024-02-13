Россияне ударили по рынку в Волчанске — есть погибшие
Утром 13 февраля оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области. Россияне попали в местный рынок, на котором в то время находились мирные жители.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обстрел Волчанска
Около 10:50 13 февраля российские оккупанты обстреляли город Волчанск. Целили по центральному городскому рынку.
В результате обстрела на месте погибла 61-летняя женщина.
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Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура
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Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура
Еще одна женщина в возрасте 50 лет получила тяжелые ранения. Ее доставили в больницу, и сейчас за ее жизнь борются врачи.
Предварительно сообщается, что россияне били по городу из артиллерии.
По прибытии полиция вместе с прокуратурой задокументировала последствия обстрела как дальнейшее доказательство российских преступлений.
Напомним, 13 февраля оккупанты также обстреливали разные районы Херсона. В результате был поврежден троллейбус.
Также россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка Харьковской области. Погибли двое мужчин.
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