Россияне ударили по рынку в Волчанске — есть погибшие

Последствия удара россиян по Волчанску. Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 13 февраля оккупанты обстреляли город Волчанск Харьковской области. Россияне попали в местный рынок, на котором в то время находились мирные жители.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Обстрел Волчанска

Около 10:50 13 февраля российские оккупанты обстреляли город Волчанск. Целили по центральному городскому рынку.

В результате обстрела на месте погибла 61-летняя женщина.

Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Волчанска. Фото: Харьковская областная прокуратура 1/4 _ 4

Еще одна женщина в возрасте 50 лет получила тяжелые ранения. Ее доставили в больницу, и сейчас за ее жизнь борются врачи.

Предварительно сообщается, что россияне били по городу из артиллерии.

По прибытии полиция вместе с прокуратурой задокументировала последствия обстрела как дальнейшее доказательство российских преступлений.

Напомним, 13 февраля оккупанты также обстреливали разные районы Херсона. В результате был поврежден троллейбус.

Также россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка Харьковской области. Погибли двое мужчин.