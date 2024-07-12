Обстрелы в Харьковской области — вражеская авиация ударила по жилому сектору

Россияне ударили из авиации по жилым домам Харьковской области — есть жертвы и пострадавшие
Вражеская авиация ударила по жилому сектору в Харьковской области. Жертвами стали три человека, еще восемь пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в пятницу, 12 июля.
Последствия российских обстрелов в Харьковской области
Российская авиация ударила по жилым домам Харьковской области. Из-за атаки погибли три человека (два мужчины и женщина), еще восемь человек пострадали.
Спасатели ликвидировали пожар под угрозой повторных вражеских ударов.
Напомним, российские войска за прошедшие сутки нанесли ряд ударов по населенным пунктам Херсонской области. В результате этих атак были ранены семь человек.
Кроме того, оккупанты в течение суток нанесли 406 ударов по Запорожской области. В результате атак пострадали 12 населенных пунктов региона.
Также мы писали, что в результате обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов в Харьковской области были ранены гражданские.
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