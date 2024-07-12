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Россияне ударили из авиации по жилым домам Харьковской области — есть жертвы и пострадавшие

12 июля 2024 09:41
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Обстрелы в Харьковской области — вражеская авиация ударила по жилому сектору
Разрушение в результате обстрелов в Харьковской области. Фото: ГСЧС
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Вражеская авиация ударила по жилому сектору в Харьковской области. Жертвами стали три человека, еще восемь пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в пятницу, 12 июля.

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разрушение на Харьковщине
Пожар в результате обстрелов. Фото: ГСЧС

Российская авиация ударила по жилым домам Харьковской области. Из-за атаки погибли три человека (два мужчины и женщина), еще восемь человек пострадали.

разрушение на Харьковщине
Работа спасателей. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар под угрозой повторных вражеских ударов.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки нанесли ряд ударов по населенным пунктам Херсонской области. В результате этих атак были ранены семь человек.

Кроме того, оккупанты в течение суток нанесли 406 ударов по Запорожской области. В результате атак пострадали 12 населенных пунктов региона.

Также мы писали, что в результате обстрелов авиабомб, артиллерией и дронов в Харьковской области были ранены гражданские.

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