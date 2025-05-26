РФ вперше атакували Харків FPV-дроном на базі РПГ

Дрон. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські війська вперше для обстрілу Харкова застосували FPV-дрон з бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета. Водночас місто залишається однією з ключових мішеней окупантів.

Про це Терехов написав у Telegram.

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Нові атаки на Харків

За словами мера, за минулий тиждень ворог сім разів поцілив по місту. Також вперше від початку повномасштабного вторгнення було застосовано FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.

"Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста", — йдеться у повідомленні.

Терехов повідомив, що внаслідок цього постраждали 11 людей, серед яких 14-річний підліток — він отримав черепно-мозкову травму. Водночас руйнування були виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення.

За минулий тиждень у Харківській області пролунало 51 попередження про повітряну загрозу, в обласному центрі — 39. Таким чином, загальна тривалість тривог у Харкові була на 41% коротшою, аніж в області.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, за попередню добу від російських атак постраждали шість населених пунктів Харківської області.

А 25 травня ворожі дрони вдарили по Харкову, внаслідок чого є постраждалі.