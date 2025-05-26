РФ впервые атаковали Харьков FPV-дроном на базе РПГ

Россияне использовали для атаки на Харьков новый FPV-дрон
Российские войска впервые для обстрела Харькова применили FPV-дрон с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета. В то же время город остается одной из ключевых мишеней оккупантов.
Об этом Терехов написал в Telegram.
Новые атаки на Харьков
По словам мэра, за прошедшую неделю враг семь раз попал по городу. Также впервые с начала полномасштабного вторжения был применен FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ.
"Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", — говорится в сообщении.
Терехов сообщил, что в результате этого пострадали 11 человек, среди которых 14-летний подросток — он получил черепно-мозговую травму. В то же время разрушения были исключительно гражданской инфраструктуры: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения.
За прошедшую неделю в Харьковской области прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в областном центре — 39. Таким образом общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% короче, чем в области.
Напомним, за предыдущие сутки от российских атак пострадали шесть населенных пунктов Харьковской области.
А 25 мая вражеские дроны ударили по Харькову, в результате чего есть пострадавшие.
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