РФ впервые атаковали Харьков FPV-дроном на базе РПГ

Дрон. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска впервые для обстрела Харькова применили FPV-дрон с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета. В то же время город остается одной из ключевых мишеней оккупантов.

Об этом Терехов написал в Telegram.

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Новые атаки на Харьков

По словам мэра, за прошедшую неделю враг семь раз попал по городу. Также впервые с начала полномасштабного вторжения был применен FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ.

"Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", — говорится в сообщении.

Терехов сообщил, что в результате этого пострадали 11 человек, среди которых 14-летний подросток — он получил черепно-мозговую травму. В то же время разрушения были исключительно гражданской инфраструктуры: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения.

За прошедшую неделю в Харьковской области прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в областном центре — 39. Таким образом общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% короче, чем в области.

Скриншот поста Терехова

Напомним, за предыдущие сутки от российских атак пострадали шесть населенных пунктов Харьковской области.

А 25 мая вражеские дроны ударили по Харькову, в результате чего есть пострадавшие.