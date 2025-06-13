РФ атакувала Харківщину — наслідки обстрілів за добу

Росіяни вкотре атакували Харківщину — серед поранених дитина
Протягом минулої доби російські загарбники завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали цивільні, серед них — дитина.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 13 червня.
РФ атакувала Харківщину — що відомо про наслідки
За даними очільника ОВА, ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, зокрема одна дитина.
Відтак, у селі Золочів постраждав 52-річний чоловік, жінки 41, 66 і 70 років, а також 11-річний хлопчик. Водночас у селі Тимофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік. А у селі Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка.
Чим росіяни атакували Харківщину протягом доби
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, серед яких:
- 16 некерованих авіаційних ракет;
- 6 КАБів (кількість уточнюється);
- 17 БпЛА типу "Шахед";
- 6 БпЛА (тип встановлюється);
- 1 fpv-дрон.
Протягом доби внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (м. Куп'янськ);
- в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Гороховатка);
- у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів, с. Тимофіївка).
Ситуація на фронті на Харківському напрямку
Упродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.
На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.
Раніше ми інформували, що у Харкові у четвер, 12 червня, з-під завалів підприємства дістали тіло шостої жертви російської атаки — вона загинула внаслідок удару по місту 7 червня.
Крім того, ми повідомляли, що у ніч проти 12 червня російські війська вкотре атакували Харків безпілотниками.
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