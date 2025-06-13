Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни вкотре атакували Харківщину — серед поранених дитина

Росіяни вкотре атакували Харківщину — серед поранених дитина

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 09:54
РФ атакувала Харківщину — наслідки обстрілів за добу
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Ключові моменти РФ атакувала Харківщину — що відомо про наслідки Чим росіяни атакували Харківщину протягом доби Ситуація на фронті на Харківському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали цивільні, серед них — дитина.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 13 червня.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Харків
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

РФ атакувала Харківщину — що відомо про наслідки

За даними очільника ОВА, ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, зокрема одна дитина.

Відтак, у селі Золочів постраждав 52-річний чоловік, жінки 41, 66 і 70 років, а також 11-річний хлопчик. Водночас у селі Тимофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік. А у селі Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка.

Атака РФ на Харків
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

Чим росіяни атакували Харківщину протягом доби

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, серед яких:

  • 16 некерованих авіаційних ракет;
  • 6 КАБів (кількість уточнюється);
  • 17 БпЛА типу "Шахед";
  • 6 БпЛА (тип встановлюється);
  • 1 fpv-дрон.
Атака РФ на Харків
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

Протягом доби внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (м. Куп'янськ);
  • в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Гороховатка);
  • у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів, с. Тимофіївка).
Атака РФ на Харків
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

Ситуація на фронті на Харківському напрямку

Упродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

Атака РФ на Харків
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Раніше ми інформували, що у Харкові у четвер, 12 червня, з-під завалів підприємства дістали тіло шостої жертви російської атаки — вона загинула внаслідок удару по місту 7 червня.

Крім того, ми повідомляли, що у ніч проти 12 червня російські війська вкотре атакували Харків безпілотниками.

обстріли Харків війна в Україні атака поранення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації