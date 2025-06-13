РФ атакувала Харківщину — наслідки обстрілів за добу

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом минулої доби російські загарбники завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали цивільні, серед них — дитина.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 13 червня.

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Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

РФ атакувала Харківщину — що відомо про наслідки

За даними очільника ОВА, ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, зокрема одна дитина.

Відтак, у селі Золочів постраждав 52-річний чоловік, жінки 41, 66 і 70 років, а також 11-річний хлопчик. Водночас у селі Тимофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік. А у селі Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

Чим росіяни атакували Харківщину протягом доби

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, серед яких:

16 некерованих авіаційних ракет;

6 КАБів (кількість уточнюється);

17 БпЛА типу "Шахед";

6 БпЛА (тип встановлюється);

1 fpv-дрон.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

Протягом доби внаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (м. Куп'янськ);

в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Гороховатка);

у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів, с. Тимофіївка).

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Нацполіція

Ситуація на фронті на Харківському напрямку

Упродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Раніше ми інформували, що у Харкові у четвер, 12 червня, з-під завалів підприємства дістали тіло шостої жертви російської атаки — вона загинула внаслідок удару по місту 7 червня.

Крім того, ми повідомляли, що у ніч проти 12 червня російські війська вкотре атакували Харків безпілотниками.