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Главная Харьков Россияне атаковали Харьковскую область — среди раненых ребенок

Россияне атаковали Харьковскую область — среди раненых ребенок

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Дата публикации 13 июня 2025 09:54
РФ атаковала Харьковскую область - последствия обстрелов за сутки
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Ключові моменти РФ атаковала Харьковскую область — что известно о последствиях Чем россияне атаковали Харьковскую область в течение суток Ситуация на фронте на Харьковском направлении

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по 7 населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских обстрелов пострадали гражданские, среди них — ребенок.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 13 июня.

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Атака РФ на Харків
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

РФ атаковала Харьковскую область — что известно о последствиях

По данным главы ОВА, вражеским ударам подверглись семь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

Следовательно, в селе Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик. В то же время в селе Тимофеевка Золочевской общины пострадал 59-летний мужчина. А в селе Гороховатка Боровской общины пострадала 82-летняя женщина.

Атака РФ на Харків
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция

Чем россияне атаковали Харьковскую область в течение суток

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, среди которых:

  • 16 неуправляемых авиационных ракет;
  • 6 КАБов (количество уточняется);
  • 17 БпЛА типа "Шахед";
  • 6 БпЛА (тип устанавливается);
  • 1 fpv-дрон.
Атака РФ на Харків
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция

В течение суток в результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе поврежден частный дом, 7 зданий и склад завода (г. Купянск);
  • в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол), 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки (с. Гороховатка);
  • в Богодуховском районе поврежден 31 частный дом, автомобиль (пос. Золочев, с. Тимофеевка).
Атака РФ на Харків
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Нацполиция

Ситуация на фронте на Харьковском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районах Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

Атака РФ на Харків
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Ранее мы информировали, что в Харькове в четверг, 12 июня, из-под завалов предприятия достали тело шестой жертвы российской атаки — она погибла в результате удара по городу 7 июня.

Кроме того, мы сообщали, что в ночь на 12 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками.

обстрелы Харьков война в Украине атака ранение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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