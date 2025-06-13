РФ атаковала Харьковскую область - последствия обстрелов за сутки

Россияне атаковали Харьковскую область — среди раненых ребенок
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по 7 населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских обстрелов пострадали гражданские, среди них — ребенок.
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 13 июня.
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По данным главы ОВА, вражеским ударам подверглись семь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали семь человек, в том числе один ребенок.
Следовательно, в селе Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик. В то же время в селе Тимофеевка Золочевской общины пострадал 59-летний мужчина. А в селе Гороховатка Боровской общины пострадала 82-летняя женщина.
Чем россияне атаковали Харьковскую область в течение суток
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, среди которых:
- 16 неуправляемых авиационных ракет;
- 6 КАБов (количество уточняется);
- 17 БпЛА типа "Шахед";
- 6 БпЛА (тип устанавливается);
- 1 fpv-дрон.
В течение суток в результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден частный дом, 7 зданий и склад завода (г. Купянск);
- в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскол), 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки (с. Гороховатка);
- в Богодуховском районе поврежден 31 частный дом, автомобиль (пос. Золочев, с. Тимофеевка).
Ситуация на фронте на Харьковском направлении
За прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.
На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районах Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.
Ранее мы информировали, что в Харькове в четверг, 12 июня, из-под завалов предприятия достали тело шестой жертвы российской атаки — она погибла в результате удара по городу 7 июня.
Кроме того, мы сообщали, что в ночь на 12 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками.
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