У Харкові знайшли шостого загиблого від атаки РФ 7 червня

Атака на Харків 7 червня — під завалами знайшли шосту жертву
У Харкові у четвер, 12 червня, з-під завалів підприємства дістали тіло шостої жертви російської атаки. Вона загинула внаслідок удару по місту 7 червня.
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
Атака на Харків 7 червня
"Щойно на місці суботнього удару по цивільному підприємству знайдено тіло шостої людини, яка вважалася зниклою", — зазначив міський голова.
Терехов додав, що на місці атаки завершено пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів.
Нагадаємо, вчора рятувальники деблокували з-під завалів харківського підприємства трьох людей, які загинули від атаки РФ.
Пошукова операція на місці удару розпочалася 7 червня, було відомо про шістьох працівників, які опинилися заблокованими під уламками.
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