У Харкові знайшли шостого загиблого від атаки РФ 7 червня

Рятувальники на руїнах підприємства. Фото: ДСНС

У Харкові у четвер, 12 червня, з-під завалів підприємства дістали тіло шостої жертви російської атаки. Вона загинула внаслідок удару по місту 7 червня.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"Щойно на місці суботнього удару по цивільному підприємству знайдено тіло шостої людини, яка вважалася зниклою", — зазначив міський голова.

Терехов додав, що на місці атаки завершено пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, вчора рятувальники деблокували з-під завалів харківського підприємства трьох людей, які загинули від атаки РФ.

Пошукова операція на місці удару розпочалася 7 червня, було відомо про шістьох працівників, які опинилися заблокованими під уламками.