Россияне в очередной раз обстреляли пограничники Харьковщины: есть пострадавшие

Россияне в очередной раз обстреляли приграничье Харьковской области: есть пострадавшие
За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Сегодня утром враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Предварительно один человек 60 лет получил ранения.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Волчанска
По данным следствия, утром 17 июля враг в очередной раз обстрелял г. Волчанск. По предварительным данным, из артиллерии.
В результате обстрела повреждены частные домовладения. Получил минно-взрывную травму 64-летний местный житель.
Прокурор и следователь полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ. А также начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Последствия обстрела в регионе
Вчера вечером около 19:00 и 22:00 враг дважды обстрелял Харьков ракетами С-300. Одна из ракет взорвалась в воздухе над территорией РФ, в городе зафиксировано 4 попадания на территории предприятия в Основянском районе.
"К сожалению, погиб гражданский мужчина. Трое мужчин 41, 30 и 33 лет получили ранения и были госпитализированы, состояние среднее. Гражданский мужчина 56 лет получил помощь на месте", — рассказывает глава области.
В с. Благодативка Купянского района в результате вражеского минометного обстрела повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.
В с. Одноробовка Богодуховского района в результате вражеского минометного обстрела повреждены 5 частных домов.
Напомним, что на этих выходных оккупанты дважды ударили по Харькову. В результате атаки есть один погибший.
Также мы писали о том, что после ночного обстрела Харькова есть "прилеты" в центральной части города.