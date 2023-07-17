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Россияне в очередной раз обстреляли приграничье Харьковской области: есть пострадавшие

17 июля 2023 11:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне в очередной раз обстреляли пограничники Харьковщины: есть пострадавшие
Прокуроры работают на месте вражеской ракетной атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Сегодня утром враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Предварительно один человек 60 лет получил ранения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Волчанска

По данным следствия, утром 17 июля враг в очередной раз обстрелял г. Волчанск. По предварительным данным, из артиллерии.

В результате обстрела повреждены частные домовладения. Получил минно-взрывную травму 64-летний местный житель.

Прокурор и следователь полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ. А также начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия обстрела в регионе

Вчера вечером около 19:00 и 22:00 враг дважды обстрелял Харьков ракетами С-300. Одна из ракет взорвалась в воздухе над территорией РФ, в городе зафиксировано 4 попадания на территории предприятия в Основянском районе.

"К сожалению, погиб гражданский мужчина. Трое мужчин 41, 30 и 33 лет получили ранения и были госпитализированы, состояние среднее. Гражданский мужчина 56 лет получил помощь на месте", — рассказывает глава области.

Прокуроры работают на месте вражеской ракетной атаки по Харькову. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В с. Благодативка Купянского района в результате вражеского минометного обстрела повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

В с. Одноробовка Богодуховского района в результате вражеского минометного обстрела повреждены 5 частных домов.

Напомним, что на этих выходных оккупанты дважды ударили по Харькову. В результате атаки есть один погибший.

Также мы писали о том, что после ночного обстрела Харькова есть "прилеты" в центральной части города.

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