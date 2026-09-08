Обстріл Харкова 7 вересня - пошкоджено будинок та постраждала людина

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Російські окупанти пізно ввечері 7 вересня атакували Харків дронами. Один з ворожих безпілотників влучив в багатоповерхівку та постраждала людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської міської ради.

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Наслідки обстрілу Харкова 7 вересня

У своєму Telegram мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що приблизно о 23:11 було зафіксовано влучання безпілотника по багатоповерхівці в Київському районі. Пізніше він уточнив, в який поверх було влучання.

"Влучання у будинок на рівні шостого поверху. Є попередня інформація, яка потребує підтвердження, про одну постраждалу людину", — написав Терехов, пізніше додавши, що інформація про постраждалу людина підтвердилася.

Пости Терехова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку 5 вересня ворог пошкодив електромережі у Малоданиліській громаді під Харковом. Зокрема, через атаку без світла залишилися частина Черкаської Дощової та наукове підприємство.

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