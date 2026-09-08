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Главная Харьков Россияне попали дроном в высотку в Харькове, пострадал человек

Россияне попали дроном в высотку в Харькове, пострадал человек

Ua ru
8 сентября 2026 01:48
Обстрел Харькова 7 сентября — поврежден дом, один человек пострадал
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Поздно вечером 7 сентября российские оккупанты атаковали Харьков с помощью дронов. Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный дом, в результате чего пострадал человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

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Последствия обстрела Харькова 7 сентября

В своем Telegram мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что примерно в 23:11 было зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный дом в Киевском районе. Позже он уточнил, на какой этаж произошло попадание.

"Попадание в дом на уровне шестого этажа. Есть предварительная информация, требующая подтверждения, об одном пострадавшем", — написал Терехов, позже добавив, что информация о пострадавшем подтвердилась.

Харків під ударом 7 вересня - що відомо
Посты Терехова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, утром 5 сентября враг повредил электросети в Малоданильской общине под Харьковом. В частности, из-за атаки без света остались часть улицы Черкасской Дождевой и научное предприятие.

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Также мы писали, что вечером 5 сентября россияне поразили дроном частный дом в Чугуеве Харьковской области. В результате обстрела погибли три человека.

Харьков взрыв обстрелы дроны война в Украине пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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