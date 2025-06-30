Новий тип дрона атакував Харків — що відомо про Чернику

Росіяни вперше застосували дрон "Черника" по Харкову
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що протягом останнього тижня російські війська здійснили 16 атак на місто. За його словами, основну частину ударів ворог завдавав дронами-камікадзе типу "Шахед", однак фахівці також зафіксували застосування нового безпілотника, якого раніше не ідентифікували на території міста.
Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram.
Росіяни почали бити по Харкову новим дроном "Черника"
Йдеться про дрон з назвою "Черника", який за потужністю бойової частини схожий на "Молнию", але має дещо іншу конструкцію. Зокрема, внаслідок його удару було пошкоджено кілька автомобілів у гаражному кооперативі.
За даними Департаменту надзвичайних ситуацій, за останні сім днів у результаті обстрілів постраждали четверо осіб, серед них — дитина. На щастя, загиблих немає.
Атаки були зосереджені на Немишлянському, Київському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали як житлові будинки, так і цивільні об’єкти, зокрема підприємства.
Попри активну фазу обстрілів, рівень повітряних тривог у самому Харкові за цей період був на 33 години меншим, ніж у середньому по Харківській області. Це, за словами мера, свідчить про злагоджену роботу військових, підрозділів протиповітряної оборони та аналітиків Ситуаційного центру, яким Ігор Терехов подякував за ефективну координацію дій.
Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 29 червня лунали сильні вибухи.
Найчастіше місто атакують ударні безпілотники. Так нещодавно внаслідок атаки горів житловий будинок.
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