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Головна Харків Росіяни вперше застосували дрон "Черника" по Харкову

Росіяни вперше застосували дрон "Черника" по Харкову

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Дата публікації: 30 червня 2025 12:32
Новий тип дрона атакував Харків — що відомо про Чернику
Дрон "Черника". Фото: росЗМІ

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що протягом останнього тижня російські війська здійснили 16 атак на місто. За його словами, основну частину ударів ворог завдавав дронами-камікадзе типу "Шахед", однак фахівці також зафіксували застосування нового безпілотника, якого раніше не ідентифікували на території міста.

Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram.

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Йдеться про дрон з назвою "Черника", який за потужністю бойової частини схожий на "Молнию", але має дещо іншу конструкцію. Зокрема, внаслідок його удару було пошкоджено кілька автомобілів у гаражному кооперативі.

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Статистика атак РФ по Харкову з 23 червня до 29 червня. Фото: Департамент надзвичайних ситуацій Харківської міської ради

За даними Департаменту надзвичайних ситуацій, за останні сім днів у результаті обстрілів постраждали четверо осіб, серед них — дитина. На щастя, загиблих немає.

Атаки були зосереджені на Немишлянському, Київському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнали як житлові будинки, так і цивільні об’єкти, зокрема підприємства.

Попри активну фазу обстрілів, рівень повітряних тривог у самому Харкові за цей період був на 33 години меншим, ніж у середньому по Харківській області. Це, за словами мера, свідчить про злагоджену роботу військових, підрозділів протиповітряної оборони та аналітиків Ситуаційного центру, яким Ігор Терехов подякував за ефективну координацію дій.

Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 29 червня лунали сильні вибухи

Найчастіше місто атакують ударні безпілотники. Так нещодавно внаслідок атаки горів житловий будинок. 

російські війська Харків дрони війна БпЛА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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