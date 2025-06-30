Новый тип дрона атаковал Харьков — что известно о Чернике

Дрон "Черника". Фото: росСМИ

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в течение последней недели российские войска совершили 16 атак на город. По его словам, основную часть ударов враг наносил дронами-камикадзе типа "Шахед", однако специалисты также зафиксировали применение нового беспилотника, который ранее не идентифицировали на территории города.

Об этом Игорь Терехов сообщил в Telegram.

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Речь идет о дроне с названием "Черника", который по мощности боевой части похож на "Молнию", но имеет несколько иную конструкцию. В частности, в результате его удара было повреждено несколько автомобилей в гаражном кооперативе.

Статистика атак РФ по Харькову с 23 июня по 29 июня. Фото: Департамент чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций, за последние семь дней в результате обстрелов пострадали четыре человека, среди них - ребенок. К счастью, погибших нет.

Атаки были сосредоточены на Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах Харькова. В результате взрывов повреждения получили как жилые дома, так и гражданские объекты, в частности предприятия.

Несмотря на активную фазу обстрелов, уровень воздушных тревог в самом Харькове за этот период был на 33 часа меньше, чем в среднем по Харьковской области. Это, по словам мэра, свидетельствует о слаженной работе военных, подразделений противовоздушной обороны и аналитиков Ситуационного центра, которых Игорь Терехов поблагодарил за эффективную координацию действий.

Напомним, в Харькове в ночь на 29 июня раздавались сильные взрывы.

Чаще всего город атакуют ударные беспилотники. Так недавно в результате атаки горел жилой дом.