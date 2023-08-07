Росіяни вранці обстріляли село на Харківщині: є загиблі

Наслідник обстрілу Харківщини 6 липня. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 7 серпня загарбники обстріляли село Кучерівка на Харківщині.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Як повідомив керівник ОП Андрій Єрмак російські терористи обстріляли Кучерівку у Харківській області.

"Росіяни обстріляли село Кучерівка, Куп’янського району, влучили у будинок", — зазначив він.

Від дій росіян постраждали мирні люди.

"Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей", — повідомив Єрмак.

Скриншот повідомлення Андрія Єрмака

Нагадаємо, РФ б'є по Харківщині. Синєгубов розповів про наслідки нещодавних обстрілів.

Також на Харківщині викрили чергового любителя "руського міра".

Водночас Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що повноцінно працювати школи у місті не зможуть.