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Россияне утром обстреляли село в Харьковской области: есть погибшие

7 августа 2023 10:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Россияне утром обстреляли село в Харьковской области: есть погибшие
Последствия обстрела Харьковской области. Иллюстративное фото: ГСЧС
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 7 августа захватчики обстреляли село Кучеривка Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Как сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, российские террористы обстреляли Кучеривку в Харьковской области.

"Россияне обстреляли село Кучеривка, Купянского района, попали в дом", — отметил он.

От действий россиян пострадали мирные люди.

"Известно о двух погибших и трех раненых людях" , — сообщил Ермак.

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Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, РФ бьет по Харьковщине. Синегубов рассказал о последствиях недавних обстрелов.

Также в Харьковской области разоблачили очередного любителя "русского мира".

В то же время Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что полноценно работать школы в городе не смогут.

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