Россияне утром обстреляли село в Харьковской области: есть погибшие
Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 7 августа захватчики обстреляли село Кучеривка Харьковской области.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Что известно об обстреле в Харьковской области
Как сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, российские террористы обстреляли Кучеривку в Харьковской области.
"Россияне обстреляли село Кучеривка, Купянского района, попали в дом", — отметил он.
От действий россиян пострадали мирные люди.
"Известно о двух погибших и трех раненых людях" , — сообщил Ермак.
Напомним, РФ бьет по Харьковщине. Синегубов рассказал о последствиях недавних обстрелов.
Также в Харьковской области разоблачили очередного любителя "русского мира".
В то же время Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что полноценно работать школы в городе не смогут.