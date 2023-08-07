Россияне утром обстреляли село в Харьковской области: есть погибшие

Последствия обстрела Харьковской области. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 7 августа захватчики обстреляли село Кучеривка Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Как сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, российские террористы обстреляли Кучеривку в Харьковской области.

"Россияне обстреляли село Кучеривка, Купянского района, попали в дом", — отметил он.

От действий россиян пострадали мирные люди.

"Известно о двух погибших и трех раненых людях" , — сообщил Ермак.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, РФ бьет по Харьковщине. Синегубов рассказал о последствиях недавних обстрелов.

Также в Харьковской области разоблачили очередного любителя "русского мира".

В то же время Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что полноценно работать школы в городе не смогут.