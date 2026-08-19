Росіяни залишили Харків без "Зоряного неба" на День міста

Ілюмінація "Зоряне небо" в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові на День міста, 23 серпня, не вмикатимуть інсталяцію "Зоряне небо" з огляду на безпекову ситуацію. Масових святкувань у місті також не буде, однак для харків'ян підготували святкову ілюмінацію, нові інсталяції та кілька оновлених локацій.

Про це 19 серпня під час брифінгу повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

"Зоряне небо" не працюватиме

За словами Ігоря Терехова, рішення щодо популярної інсталяції міська влада обговорювала з військовими. Вони категорично виступили проти її увімкнення на День міста через безпекові ризики.

"Ми спілкувалися з військовими, і вони категорично проти того, щоб цього року ми включали "Зоряне небо" на День міста, тобто 23 серпня "Зоряне небо" працювати не буде з метою безпеки", — сказав Ігор Терехов.

Не планує міська влада й офіційних масових святкувань ані на День Харкова, ані на День Незалежності. Водночас забороняти людям гуляти містом та відвідувати відкриті локації не будуть.

"Я хочу сказати, що ми таких офіційних свят не будемо проводити. А що стосується людей, то ми бачили, що є певна локація, є прекрасне місце, і люди можуть гуляти вільно. Ми ж не можемо заборонити людям пересуватися. Але ми жодних заходів із метою безпеки проводити не будемо", — зазначив Ігор Терехов.

Святкова ілюмінація та нові локації

Попри відмову від масових заходів, Харків до свят прикрасили. У місті підготували святкову ілюмінацію, інсталяції та декор. Ігор Терехов наголосив, що гроші з міського бюджету на це не витрачали. За інформацією Ігоря Терехова, фінансувати оформлення міста допомагає соціально відповідальний бізнес. До Дня Харкова підготували й кілька інфраструктурних проєктів. На оновленій набережній з'явилися фонтани, а поблизу Університетської гірки реконструювали невеликий сквер. У ньому облаштували інтерактивну локацію, яка поєднує історію Харкова із сучасністю.

Як Харків прикрашають

Над оформленням міста працюють і комунальники. Співробітник СКП "Харківзеленбуд" Владислав Пулінець розповів журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко, що дизайнери постійно створюють нові композиції. За його словами, таким чином команда намагається хоча б ненадовго відволікти харків'ян від того, що відбувається навколо.

"У нас дуже прекрасні дизайнери, які не зациклюються на чомусь одному, і постійно ми щось придумуємо, щоб наші харків'яни якомога більше відволікалися від цієї війни. Тому що у нас місто не прифронтове, а фронтове. І часто ми робимо через сльози, піт і кров, але ми це робимо", — розповів Владислав Пулінець.

Комунальник каже, що найбільше для працівників важить реакція містян. Саме слова подяки від харків'ян він називає найкращою оцінкою їхньої роботи.

"І коли проходять харків'яни і кажуть: "Дякуємо вам", це найвища нагорода", — додав Владислав Пулінець.

Журналісти Новини.LIVE зафільмували, як Харків готується до відзначення Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. Цьогоріч місту виповнюється 372 роки. Новини.LIVE писали, що у центральній частині міста та парках з'явилися тематичні інсталяції, квіткові композиції та декорації у кольорах українського прапора. Частину оформлення ще продовжують монтувати.