Оккупанты обстреляли Харьковскую область — есть жертвы

Россия нанесла мощный удар по гражданским в Харьковской области появились фото последствий
Российская армия не прекращает обстреливать территорию Харьковской области. Последние удары пришлись на гражданские дома.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области в Telegram в четверг, 15 августа.
Последствия российской атаки по Харьковской области
В полиции отметили, что следователи задокументировали последствия военных преступлений, совершенных военнослужащими российской армии.
Правоохранители добавили, что по причине вражеского удара есть жертвы.
"На Харьковщине из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Следователи задокументировали последствия военных преступлений", — отмечают в полиции области.
Ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в четверг утром, 15 августа, россияне ударили по поселку Казачья Лопань Харьковского района, в результате чего произошел пожар в частном доме.
Также около 5 утра в селе Осиново Купянского района в результате обстрела был разрушен объект логистической инфраструктуры.
На днях под обстрелами российской армии оказались населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов.
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