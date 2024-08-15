Оккупанты обстреляли Харьковскую область — есть жертвы

Поврежденный дом из-за российского удара. Фото: Нацполиция

Российская армия не прекращает обстреливать территорию Харьковской области. Последние удары пришлись на гражданские дома.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области в Telegram в четверг, 15 августа.

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В полиции отметили, что следователи задокументировали последствия военных преступлений, совершенных военнослужащими российской армии.

Следователь документирует последствия военных преступлений. Фото: Нацполиция

Правоохранители добавили, что по причине вражеского удара есть жертвы.

"На Харьковщине из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Следователи задокументировали последствия военных преступлений", — отмечают в полиции области.

Россияне попали в многоэтажку. Фото: Нацполиция

Ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в четверг утром, 15 августа, россияне ударили по поселку Казачья Лопань Харьковского района, в результате чего произошел пожар в частном доме.

Разрушенный дом. Фото: Нацполиция

Также около 5 утра в селе Осиново Купянского района в результате обстрела был разрушен объект логистической инфраструктуры.

Разрушения во дворе частного дома. Фото: Нацполиция

На днях под обстрелами российской армии оказались населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Богодуховского районов.