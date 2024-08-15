Під Вовчанськом прикордонники знищили спостережний пункт окупантів — відео

Без очей на фронті — прикордонники вдарили по спостережному пункту ворога під Вовчанськом
Українські прикордонники у Вовчанську Харківської області знищили дроном-камікадзе спостережний пункт російських військ. Внаслідок удару міг загинути один ворожий боєць.
Відео атаки по ворожій позиції показали у пресслужбі ДПСУ у четвер, 15 серпня.
Прикордонники вдарили по ворожому пункту спостереження
На опублікованих кадрах видно, що на позицію прямує ворожий боєць, після чого вартові кордону атакують дроном-камікадзе російську позицію. Доля ворожого бійця після вибуху невідома.
Успішною операцією, як додали у ДПСУ, відзначилися бійці прикордонної бригади "Гарт".
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Додамо, що раніше поблизу міста українські прикордонники знищили російські траншеї та польові склади з боєприпасами, порушивши військову логістику ворога.
Також на тому напрямку вартові кордону збили ударний ворожий дрон "Ланцет", чия вартість дорівнює 12 тисяч доларів.
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