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Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині: є постраждалі

23 серпня 2023 10:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині: є постраждалі
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Вчора ввечері, близько 20:30, ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів 

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Шийківка Ізюмського району пошкоджено п'ять приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років. 

У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватні будинки. У с. Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях. 

Також 22 серпня близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по смт Чкалівське Чугуївського району. За попередніми даними, двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Пошкоджено будинок культури. 

  • Залишки ракети типу С-300. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Залишки ракети типу С-300. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фіксує наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу 21 серпня міста Вовчанськ пошкоджені та зруйновані житлові будинки

Також ми писали про те, що тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп'янського району

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